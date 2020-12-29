За сутки от коронавируса в России излечилось 19 003 человека.

В России зафиксировано 19 290 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 3 738 690 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 382. Далее идут Санкт-Петербург — 2 116, Московская область — 1 163, Нижегородская область — 488, Ростовская область —386.

За сутки от коронавируса в России излечилось 19 003 человека. За весь период — 3 150 763.

За минувшие сутки скончалось 456 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 69 918 человек.

Отмечается, что у 10,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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