За сутки от коронавируса в России излечилось 14 519 человек.

В России зафиксировано 18 283 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 599 976 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 286. Далее идут Санкт-Петербург — 801, Московская область — 524, Нижегородская область — 401, Архангельская область — 325.

За сутки от коронавируса в России излечилось 14 519 человек. За весь период — 1 200 560.

За минувшие сутки скончалось 355 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 27 656 человек.

Отмечается, что у 22,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболел 801 человек.

Фото: pixabay.com