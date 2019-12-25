В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 801 человек

Из городских стационаров выписали 417 человек.

За последние сутки в России подтвердили 18 283 случая коронавируса в 84 субъектах, в том числе 4072 (22,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 801 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 134. За последние сутки подтверждена смерть 355 пациентов. В Петербурге подтвердили 36 смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 14 519 человек, в том числе 417 человек в Петербурге и 76 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv