За сутки от коронавируса в России излечилось 10 360 человек.

В России зафиксировано 18 257 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 655 038 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 796. Далее идут Санкт-Петербург — 923, Московская область — 556, Нижегородская область — 389, Архангельская область — 378.

За сутки от коронавируса в России излечилось 10 360 человек. За весь период — 1 236 033.

За минувшие сутки скончалось 238 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 28 473 человека.

Ранее мы писали, что Чехия лидирует по количеству смертей от коронавируса.

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