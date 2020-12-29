За сутки от коронавируса в России излечилось 23 798 человек.

В России зафиксирован 18 241 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,49%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 3 756 931 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 317. Далее идут Санкт-Петербург — 1 510, Московская область — 1 129, Нижегородская область — 461, Воронежская область —383.

За сутки от коронавируса в России излечилось 23 798 человек. За весь период — 3 174 561.

За минувшие сутки скончалось 564 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 70 482 человека.

Отмечается, что у 10,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее президент Таджикистана объявил о победе над COVID-19 в стране.

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