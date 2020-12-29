Президент Таджикистана объявил о победе над COVID-19 в стране

При этом президент отметил, что расслабляться из-за этого не стоит, нужно продолжать соблюдать все профилактические меры безопасности.

Таджикистан полностью победил коронавирус COVID-19. Об этом рассказал президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту.

Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен. Эмомали Рахмон, глава Таджикистана

При этом президент отметил, что расслабляться из-за этого не стоит, нужно продолжать соблюдать все профилактические меры безопасности.

По данным Минздрава Таджикистана, в стране уже в течение 15 дней нет новых случаев COVID-19.

Ущерб от национализма в области вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике $9,2 триллиона.

Фото: pixabay