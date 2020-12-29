Президент Таджикистана объявил о победе над COVID-19 в стране

Таджикистан полностью победил коронавирус COVID-19. Об этом рассказал президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту.
Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен.
Эмомали Рахмон, глава Таджикистана
При этом президент отметил, что расслабляться из-за этого не стоит, нужно продолжать соблюдать все профилактические меры безопасности.
По данным Минздрава Таджикистана, в стране уже в течение 15 дней нет новых случаев COVID-19.
Ущерб от национализма в области вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике $9,2 триллиона.
Фото: pixabay
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