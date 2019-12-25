За сутки от коронавируса в России излечилось 9 704 человека.

В России зафиксировано 16 319 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 431 635 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 999. Далее идут Санкт-Петербург — 695, Московская область — 426, Нижегородская область — 366, Ростовская область — 353.

За сутки от коронавируса в России излечилось 9 704 человека. За весь период — 1 085 608.

За минувшие сутки скончалось 269 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 24 635 человек.

Отмечается, что у 24,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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