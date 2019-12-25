Выздоровели за сутки 250 человек.

В России зафиксировано 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 13584 заболеваний инфекцией.

Новые случаи зарегистрированы в 49 регионах страны. Больше всего их в Москве — 1030. В Московской области 152 новых заражённых, в Санкт-Петербурге — 80. Среди регионов лидируют Нижегородская область — 33 случая, Брянская область и Дагестан, где по 26 заражённых.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 12 человек. Общее количество умерших от COVID-19 в России с начала эпидемии — 106. Выздоровели за сутки 250 человек, за всё время — 1045.

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