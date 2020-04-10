Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях в ближайшем будущем

75% жителей Москвы лишены возможности свободно передвигаться по городу, но и этих мер недостаточно, считает мэр.

Москвичам нужно запастись терпением и мужеством, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством, и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений".

Он уточнил, что как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возвращаться к "нормальному ритму жизни".



Видео: Сергей Собянин / Вконтакте



Ранее Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима из-за коронавируса.