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Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях в ближайшем будущем

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75% жителей Москвы лишены возможности свободно передвигаться по городу, но и этих мер недостаточно, считает мэр.

Москвичам нужно запастись терпением и мужеством, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. 

"В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством, и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений".

Он уточнил, что как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возвращаться к "нормальному ритму жизни".

Видео: Сергей Собянин / Вконтакте

Ранее Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима из-за коронавируса.

Теги: карантин, москва, самоизоляция, собянин
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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