Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях в ближайшем будущем

Москвичам нужно запастись терпением и мужеством, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
"В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством, и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений".
Он уточнил, что как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возвращаться к "нормальному ритму жизни".
Видео: Сергей Собянин / Вконтакте
Ранее Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима из-за коронавируса.
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