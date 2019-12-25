За сутки от коронавируса в России излечилось 10 952 человека.

В России зафиксировано 15 700 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 447 335 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 389. Далее идут Санкт-Петербург — 684, Московская область — 466, Нижегородская область — 332, Ростовская область — 305.

За сутки от коронавируса в России излечилось 10 952 человека. За весь период — 1 096 560.

За минувшие сутки скончалось 317 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 24 952 человека.

Отмечается, что у 25,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Крыму отметили высокий уровень летальности от коронавируса.

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