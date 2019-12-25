За сутки от коронавируса в России излечилось 8 485 человека.

В России зафиксировано 15 150 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 369 313 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 049. Далее идут Санкт-Петербург — 647, Московская область — 448, Ростовская область — 285, Нижегородская область — 285.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 485 человека. За весь период — 1 056 582.

За минувшие сутки скончалось 232 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 23 723 человек.

Отмечается, что у 26,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ВОЗ заявила о неэффективности некоторых препаратов при лечении от коронавируса.

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