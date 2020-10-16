Исследование проводилось в 30 странах.

ВОЗ заявила о неэффективности некоторых препаратов при лечении от коронавируса. Речь идёт о лекарствах "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Интерферон".

Отмечается, что они почти не дают эффекта при лечении в больничных условиях через 28 дней после госпитализации. Из-за этого они не уменьшают смертность.

Исследование проводилось в 30 странах. Учёные оценивали влияние препаратов на смертность и на количество дней в больнице.

Ранее мы писали, что лекарство от коронавируса внесут в список жизненно важных препаратов.

Видео: YouTube / ARIRANG NEWS