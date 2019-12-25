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Лекарство от коронавируса внесут в список жизненно важных препаратов
Сегодня, 16:57
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matveyvn

Лекарство от коронавируса внесут в список жизненно важных препаратов

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Его стоимость скоро упадёт.

Лекарство от коронавируса внесут в список жизненно важных препаратов. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на сегодняшнем заседании с президентом Владимиром Путиным.

По её словам, стоимость препаратов от COVID-19 в скорое время изменят, она уменьшится— из-за включения в список жизненно необходимых. Приказ об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее мы писали, что стоимость российского лекарства от коронавируса уже упала.

Фото: pixabay.com

Теги: голикова, коронавирус, лекарство от коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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