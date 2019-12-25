Стоимость российского лекарства от коронавируса упала

В июне цена препарата составляла 22 тысячи рублей.

Стоимость российского лекарства от коронавируса "Фавипиравира" за последние три месяца снизилась вдвое. Об этом сообщил РБК.

В июне цена препарата составляла 22 тысячи рублей, в сентябре она упала до 11 тысяч рублей. На один курс лечения необходимо две упаковки, что дорого для средней российской семьи.

В Росздравнадзоре РБК сообщили, что цены на рынке падают по мере его насыщения и усиления конкуренции. В июле были выпущены еще Коронавир" производства "Р-Фарм" и "Ареплевир" производства "Промомед".

Стоимость "Фавипиравира" может снизиться после регистрации индийского аналога компании Glenmark "Фавихелп". Там упаковка с 40 таблетками будет стоить чуть более трех тысяч рублей.

На данный момент стоимость самого дешевого российского лекарства от коронавируса "Авифавир" составляет восемь тысяч рублей.

Ранее РФПИ обещал сделать лекарство от COVID-19 дешевле аналогов.