За сутки от коронавируса в России излечилось 7 550 человек.

В России зафиксировано 13 868 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 326 178 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 618. Далее идут Санкт-Петербург — 557, Московская область — 420, Ростовская область — 277, Нижегородская область — 274.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 550 человек. За весь период — 1 031 785.

За минувшие сутки скончалось 244 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 22 966 человек.

Отмечается, что у 28,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19.

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