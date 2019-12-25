Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал возможность свободного распространения инфекции в рамках стратегии борьбы с COVID-19.

ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом во время брифинга в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По словам спикера, идея, основанная на беспрепятственном распространении коронавируса противоречит этике и научному подходу.

Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уже о пандемии Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт подчеркнул, что данная концепция, согласно которой распространение инфекции прекращается при достаточной доле населения с иммунитетом, предполагает массовую вакцинацию, а не свободную циркуляцию вируса в обществе.

В ВОЗ оценили эффективность "прорывного" лекарства от коронавируса.

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