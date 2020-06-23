В ВОЗ оценили эффективность "прорывного" лекарства от коронавируса

Гендиректор ВОЗ оценил действенность дексаметазона.

В Всемирной организации здравоохранения оценили эффективность "прорывного" лекарства от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Эксперт считает, что производство медицинского препарата дексаметазон следует увеличить. Это лекарство продемонстрировало свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции благодаря исследованиям ученых из Оксфорда.

Хотя данные еще предварительные, стероидный препарат дексаметазон имеет потенциал для спасения жизней критически больных пациентов с COVID-19, дают нам причину для празднования Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ

Специалист добавил, что препарат следует распределить по миру в зависимости от эпидемиологической ситуации. Его должны получить там, "где он больше всего нужен".

ВОЗ назвала причину усиления пандемии коронавируса.

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Видео: Youtube/ Manila Bulletin Online