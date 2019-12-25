Ford Focus и Hyundai Solaris стали самыми популярными подержанными авто в Петербурге

В Петербурге назвали самые востребованные машины на вторичном рынке.

Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo стали наиболее востребованными автомобилями с пробегом в Петербурге по итогам третьего квартала 2026 года. Средняя цена подержанной машины в городе составила 1,6 млн рублей. Такие данные приводит исследование "Авито Авто" за период с июля по сентябрь.

По объёму предложения среди марок лидировала LADA с долей 8,7 %. Следом расположились Volkswagen с показателем 7,3 % и Mercedes-Benz, на который пришлось 6,4 % объявлений.

Среди отечественных автомобилей в числе наиболее популярных оказались LADA Granta со средней ценой 527 тыс. рублей, LADA Priora за 275 тыс. рублей и LADA Largus за 684 тыс. рублей. В японском сегменте лидировали Toyota Camry со средней стоимостью 1,8 млн рублей, RAV4 за 2,2 млн рублей и Land Cruiser за 4,2 млн рублей.

Среди корейских машин чаще всего выбирали Hyundai Solaris, который в среднем стоил 856 тыс. рублей, Kia Rio за 805 тыс. рублей и Kia Sportage за 1,6 млн рублей. В немецком сегменте наиболее востребованными моделями стали Volkswagen Polo со средней ценой 833 тыс. рублей, BMW 5 серии за 2,4 млн рублей и Mercedes-Benz E-класса за 2,2 млн рублей.

Аналитики также отметили снижение средних цен на ряд автомобилей за год. Среди марок сильнее всего подешевела Skoda — на 2,1 %, до 1,1 млн рублей. Стоимость Peugeot уменьшилась на 1,9 %, до 666 тыс. рублей, а Opel — на 0,9 %, до 557 тыс. рублей.

Среди российских моделей наиболее заметно снизилась цена LADA Priora — на 4,4 %, до 275 тыс. рублей. LADA Granta подешевела на 3 %, до 527 тыс. рублей, а LADA 2114 Samara — на 2,4 %, до 189 тыс. рублей.

В немецком сегменте Mercedes-Benz C-класса и Opel Astra потеряли в цене по 4,2 %. Их средняя стоимость составила 1,5 млн и 489 тыс. рублей соответственно. BMW 3 серии подешевела на 2,3 %, до 1,8 млн рублей. Среди корейских моделей Kia Rio снизилась в цене на 2,6 %, до 805 тыс. рублей, а Kia Ceed — на 0,7 %, до 948 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: Magnific