За сутки от коронавируса в России излечилось 3 793 человека.

В России зафиксировано 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 312 310 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 395. Далее идут Санкт-Петербург — 538, Московская область — 440, Ростовская область — 274, Нижегородская область — 271.

За сутки от коронавируса в России излечилось 3 793 человека. За весь период — 1 024 235.

За минувшие сутки скончалось 125 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 22 722 человека.

Отмечается, что у 26,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее были установлены сроки выживаемости коронавируса на поверхностях.

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