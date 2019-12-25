За сутки от коронавируса в России излечилось 6 699 человек.

В России зафиксировано 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 229. Далее идут Санкт-Петербург — 456, Московская область — 395, Ростовская область — 255, Нижегородская область — 227.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 699 человек. За весь период — 995 275.

За минувшие сутки скончалось 202 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 21 865 человек.

Отмечается, что у 28,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее врач призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ.

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