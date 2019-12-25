В России зафиксировано 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 225 889 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 537. Далее идут Санкт-Петербург — 407, Московская область — 339, Ростовская область — 244, Нижегородская область — 198.
За сутки от коронавируса в России излечился 3 181 человек. За весь период — 982 324.
За минувшие сутки скончалось 117 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 21 475 человек.
Отмечается, что у 26,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
Ранее мы писали, что более 70% россиян не хотят делать прививку от коронавируса.
Фото: pixabay.com
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