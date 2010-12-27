В России зафиксирован миллион вакансий

Показатель стал максимальным с 2016 года.

Российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников по результатам второго квартала 2019 года. Об этом сообщили "Известия".

По данным Росстата, такой показатель стал максимальным с 2016 года. За аналогичный период в 2018 году число свободных рабочих мест было на 13% меньше, в 2017 - на 25%. Больше всего вакансий зафиксировано в Москве - 170 тысяч заявок от работодателей. Следующие в списке Московская область (79 тысяч) и Петербург (69 тысяч).

В Минтруде считают, что увеличение числа вакансий связано со снижением безработицы. На сентябрь 2019 года она составила 4,6% от экономически активного населения. Этот показатель достиг в России исторического минимума.

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Фото: Piter.tv

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