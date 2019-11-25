Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев оценил свою работу на посту главы города

В понедельник, 25 ноября, экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев празднует 75-летие. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Именинник оценил сделанное на посту главы Петербурга. Он отметил, что это была не только самая сложная, но и самая интересная работа. Яковлев отметил, что в то время городская администрация работала в период очень тяжелого финансового состояния в обществе.
"Большой город, полный комплекс всех направлений: строительство, образование, здравоохранение, энергетика. То есть абсолютно все, что вмещает в себя настоящий мегаполис. Думаю, и сейчас можно посмотреть на то, что нам удалось сделать, и оценить эти объемы: новые магистрали, мосты, фасады, пешеходные улицы, благоустроенные дворы…",
—заявил Яковлев.
В данный момент Владимир Яковлев занимает должность президента Российского союза строителей.
Ранее мы сообщали о том, что Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании.
Фото:Владимир Яковлев/вк
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