За сутки от коронавируса в России излечилось 8 666 человек.

В России зафиксирован 8 831 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 441 108 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 998. Далее идут Московская область — 767, Санкт-Петербург — 375, Нижегородская область — 319, Свердловская область — 298.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 666 человек. За весь период — 204 623.

За минувшие сутки скончалось 169 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 5 384 человек.

Отмечается, что у 38,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее иммунитет к COVID-19 может быть не вечным.