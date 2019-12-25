За сутки от коронавируса в России излечилось 18 616 человек.

В России зафиксирован 19 851 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 477. Далее идут Санкт-Петербург — 1 574, Московская область — 701, Нижегородская область — 414, Архангельская область — 338.

За сутки от коронавируса в России излечилось 18 616 человек. За весь период — 1 369 357.

За минувшие сутки скончалось 432 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 31 593 человека.

Отмечается, что у 24,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в России предложили продлить новогодние каникулы на две недели.

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