За сутки от коронавируса в России излечилось 12 844 человека.

В России зафиксировано 16 550 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 547 774 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 312. Далее идут Санкт-Петербург — 721, Московская область — 496, Нижегородская область — 369, Архангельская область — 312.

За сутки от коронавируса в России излечилось 12 844 человека. За весь период — 1 158 940.

За минувшие сутки скончалось 320 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 26 589 человек.

Отмечается, что у 25,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Минздрав опубликовал рекомендации по лечению коронавируса.

Фото: pixabay.com