За сутки от коронавируса в России излечилось 11 428 человек.

В России зафиксирован 15 971 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 463 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 413. Далее идут Санкт-Петербург — 697, Московская область — 462, Нижегородская область — 354, Ростовская область — 297.

За сутки от коронавируса в России излечилось 11 428 человек. За весь период — 1 107 988.

За минувшие сутки скончалось 290 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 25 242 человека.

Отмечается, что у 25,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса.