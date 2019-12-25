За сутки от коронавируса в России излечилось 7 920 человек.

В России зафиксирован 14 231 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 340 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 573. Далее идут Санкт-Петербург — 602, Московская область — 429, Ростовская область — 280, Нижегородская область — 277.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 920 человек. За весь период — 1 039 705.

За минувшие сутки скончалось 239 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 23 205 человек.

Отмечается, что у 25,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной.

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