Всего в России зафиксировано 24 326 новых случаев заражения коронавирусом.

В России зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19. По данным оперативного штаба за минувшие 24 часа скончался 491 пациент. С начала пандемии это максимальная цифра.

Всего в России зафиксировано 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 838. Далее идут Санкт-Петербург — 3 179, Московская область — 970, Нижегородская область — 443, Свердловская область — 384.

За сутки от коронавируса в России излечилось 23 226 человек. За весь период — 1 634 671.

Ранее в Петербурге от коронавируса погибло рекордное с начала пандемии число людей за сутки.

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