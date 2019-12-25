В Петербурге от коронавируса погибло рекордное с начала пандемии число людей за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве зафиксировали 80 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Болезнь унесла жизни 80 человек. По этому показателю Северная столица занимает первое место среди городов России. Стоит отметить, что продолжительное время лидирующую позицию удерживала Москва. В столице за прошедшие 24 часа обнаружили 76 новых смертельных исходов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по стране от коронавируса скончались еще 491 человек. После двух столиц по числу смертей следуют Красноярский край (24), Московская область (21), Ростовская область (18) и другие регионы РФ.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 37 031 россиян, выздоровели 1 634 671 человек.

Днем ранее в Петербурге было зафиксировано рекордно низкое количество смертей от коронавируса.

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