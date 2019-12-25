Условная летальность возросла до 2,49%.

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом. За последние сутки количество умерших пациентов из-за инфекции составило 799 человек. Днем ранее этот показатель составлял 791. Такой информацией с журналистами поделились представители оперативного штаба по борьбе с распространением ковида.

Условная летальность по стране из-за COVID-19 увеличилась до уровня в 2,49%. За все время пандемии в РФ летальный исход настиг 146 868 человек. За сутки 105 человек умерли от коронавирусной инфекции в Москве, еще 101 - в Петербурге, 36 - в Иркутской области.

В относительном выражении прирост числа новых заболевших за сутки составил 0,44%. Вылечились от коронавируса за день 21 932 пациентов. Общее число справившихся с инфекцией составило 5 300 908. Доля выписанных пациентов,на данный момент по стране составляет 89,7% от общего числа инфицированных.

В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию.

Фото: оперштаб РФ