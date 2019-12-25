В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

Уровень условной летальности остался на отметке 2,48%

В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за последние сутки. Это максимум за пандемию. Такой информацией поделились представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты напомнили, что днем ранее показатель летальности составлял 786 человек. В общей сложности за все время пандемии от инфекции скончались 146 069 пациентов. Уровень условной летальности закрепился на отметке 2,48%, следует из данных штаба.

Количество новых подтвержденных пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 25 293. человек. Этот показатель составляет 5 882 295 за все время пандемии. В относительном выражении прирост числа заболевших- 0,43%. От инфекции смогли излечиться 21 493 человека за сутки. Общее число выздоровевших по стране составляет 5 278 976.

В России зарегистрировали 786 смертей из-за COVID-19 за сутки. Это максимум за пандемию.

Фото: оперштаб РФ