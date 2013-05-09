В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

За сутки в России умерли 968 пациентов с COVID-19. Это свидетельствует из данных оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за время пандемии. Днем ранее сообщалось о 936 умерших.
Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (70), Санкт-Петербурге (61) и в Свердловской области (48). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 215 453 граждан.
За сутки в стране выявили 29 362 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (6001), Санкт-Петербурге (2717) и Подмосковье (1689). Всего за пандемию по состоянию на 10 октября выявлено 7 746 718 случаев.
Всего за сутки выздоровели от коронавируса 21 049 человек, за весь период пандемии – 6 840 845.
Ранее вирусолог из США заявил, что коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера в 2012 году.
Фото: Piter.tv
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