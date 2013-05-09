В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 968 человек, накануне - 936.

За сутки в России умерли 968 пациентов с COVID-19. Это свидетельствует из данных оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за время пандемии. Днем ранее сообщалось о 936 умерших.

Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (70), Санкт-Петербурге (61) и в Свердловской области (48). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 215 453 граждан.

За сутки в стране выявили 29 362 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (6001), Санкт-Петербурге (2717) и Подмосковье (1689). Всего за пандемию по состоянию на 10 октября выявлено 7 746 718 случаев.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 21 049 человек, за весь период пандемии – 6 840 845.

Ранее вирусолог из США заявил, что коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера в 2012 году.

Фото: Piter.tv