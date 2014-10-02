Число погибших выросло до показателя в 250 454 человек.

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки. Об этом сообщили представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За день медики зарегистрировали 1239 погибших. За весь период пандемии число жертв увеличилось до 250 454 человек. Больше всего пациентов скончалось от ковида в Москве (98), Петербурге (82) и Московской области (55).

За последние сутки подтверждено 1 239 смертей... За весь период по России умерло 250 454 человека. оперштаб РФ

также специалисты отметили, что за последние сутки от заражения вылечились 34 565 человек... За весь период эпидемии по стране врачи выписали в связи с выздоровлением 7 654 161 граждан. В этом списке также лидируют Москва (7 549 пациентов), Подмосковье - (2 862 человек) и Петербурге -(2 825 жителей).

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19.

Фото и видео: оперштаб РФ

