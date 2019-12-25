От ковида за сутки погибли 1211 пациентов.

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19. Об этом сообщили представители оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции. Число погибших за последние сутки составило 1211 человек. Наихудший показатель - в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Ставрополье и Пермском крае. Днем ранее количество жертв составило 1190 человек. А антирекорд был зафиксирован специалистами 4 ноября. В тот день погибло от ковида 1195 пациентов.

Также по стране медики зарегистрировали минимум за неделю зараженных за сутки. Число пациентов увеличилось за последний день на 39 160 случаев человек. Общее число инфицированных за все время распространения пандемии составило 8 873 655 граждан. В относительном выражении прирост составил 0,44%.

В России за сутки выявили более 39 тыс. случаев заражения COVID-19.

Фото и видео: оперштаб России

