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В России за сутки выявили более 39 тыс. случаев заражения COVID-19
Сегодня, 12:37
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России за сутки выявили более 39 тыс. случаев заражения COVID-19

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Днем ранее коронавирусом заразились более 41 тыс. россиян.

В России за прошедшие сутки выявили 39 тыс. 165 случаев заражения коронавирусом. При этом было зафиксировано более 1,1 тыс. летальных исходов от COVID-19. Такие данные приводит оперштаб.

Напомним, что накануне было зафиксировано в России 41 тыс. 335 случаев инфицирования. Это максимальное количество за все время пандемии.

Больше всего инфиированных выявлено в Москве (4975), в Подмосковье (3297) и в Петербурге (2251).

Ранее мы писали, что в России скоро завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса. 

Фото: pixabay 

Теги: пандемия коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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