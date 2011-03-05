В России за сутки выявили более 39 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 39 тыс. 165 случаев заражения коронавирусом. При этом было зафиксировано более 1,1 тыс. летальных исходов от COVID-19. Такие данные приводит оперштаб.
Напомним, что накануне было зафиксировано в России 41 тыс. 335 случаев инфицирования. Это максимальное количество за все время пандемии.
Больше всего инфиированных выявлено в Москве (4975), в Подмосковье (3297) и в Петербурге (2251).
Ранее мы писали, что в России скоро завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса.
Фото: pixabay
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