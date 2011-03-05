В России скоро завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса

Вакцина разработана на платформе "Спутника V".

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, что в России растет детская заболеваемость коронавирусом. Он отметил, в стране уже разработана детская вакцина на базе "Спутника V", ее экспертиза находится в завершающей стадии.

Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

По словам Мурашко, речь идет о вакцине для подростков. Минздрав России 23 сентября получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков от Центра им. Гамалеи.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что потери мировой экономики от пандемии составляют 4-10 трлн долларов.

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