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Кудрин заявил, что потери мировой экономики от пандемии составляют 4-10 трлн долларов

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Значительная часть потерь приходится на бюджеты регионов и муниципалитетов.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС заявил, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили от 4 до 10 трлн долларов.

Кудрин сказал, что значительная часть потерь приходится на бюджеты регионов и муниципалитетов. Он подчеркнул, неготовность к пандемии показали системы здравоохранения стран мира.

Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными. 

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Ранее Мурашко заявил, что в России темпы вакцинации увеличились в четыре-пять раз.

Видео: Международный муниципальный форум стран БРИКС 

Теги: алексей кудрин, потери мировой экономики от пандемии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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