Кудрин заявил, что потери мировой экономики от пандемии составляют 4-10 трлн долларов

Значительная часть потерь приходится на бюджеты регионов и муниципалитетов.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС заявил, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили от 4 до 10 трлн долларов.

Кудрин сказал, что значительная часть потерь приходится на бюджеты регионов и муниципалитетов. Он подчеркнул, неготовность к пандемии показали системы здравоохранения стран мира.

Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Ранее Мурашко заявил, что в России темпы вакцинации увеличились в четыре-пять раз.

Видео: Международный муниципальный форум стран БРИКС