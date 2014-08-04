Предыдущий антирекорд был зафиксирован 2 ноября.

В России зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в стране возросло за сутки на 1 189. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее, 2 ноября - 1 178 летальных исходов. Среди регионов больше всего случаев за сутки было зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 86.

Отметим, что число заболевших коронавирусов за сутки возросло на 40 443. Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки также увеличилось на 32 807, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Ранее The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины "Спутник Лайт".

Видео: стопкоронавирус.рф