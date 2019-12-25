В России зафиксировали незавозные случаи заражения "омикроном"

Мурашко поделился сведениями о заражении пациентов южноафриканским вариантом ковида внутри страны.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра рассказал о людях, которые инфицировались южноафриканским вариантов ковида на территории РФ. Данными чиновник поделился с журналистами во время рабочего визита в Ростов-на-Дону.

Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории РФ случаи заражения штаммом "омикрон". Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что новый коронавируса B.1.1.529 эксперты обнаружили сначала на юге Африки в конце ноября 2021 года. В его S-белке специалисты выявили десятки мутаций, которы говорят о высокой трансмиссивности инфекции и устойчивости к антителам. Не исключается версия того, что штамм возник в организме с ослабленным иммунитетом. Например, речь идет о пациенте с ВИЧ-инфекцией.

Мурашко оценил эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" от "омикрона".

Фото: Правительство России

