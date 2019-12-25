В России зафиксировали больше 12 тысяч новых случаев коронавируса

Выздоровело после заболевания 10 188 человек.

За сутки в России зафиксировали 12 505 новых случаев коронавируса. Это максимум с 22 февраля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в пятницу, 11 июня. Всего с начала пандемии в России заболело 5 180 454 человек.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,24%. В Петербурге зарегистрировали 863 новых случая, в Московской области – 837.

За минувшие 24 часа 10 188 выздоровели после коронавируса. Доля выписавшихся из больниц пациентов осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

396 человек скончались из-за коронавируса (днем ранее было 383). Всего за пандемию в России 125 674 пациента признаны умершими от COVID-19.

Ранее мы сообщали, что количество выявленных случаев COVID-19 в Ленобласти продолжает расти

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