В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за сутки

Условная летальность - 2,77%.

В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за последние сутки. Это новый максимум. Такой информацией поделились представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Известно, что днем ранее статистика говорила о 883 летальных случаях. За все время пандемии число погибших по стране составило 211 696 человек.

На данный момент условная летальность осталась на уровне 2,77%. Больше всего погибших от ковида за сутки медики зарегистрировали в Петербурге (58 человек), Свердловской области - 41 человек, Ростовской области - 34 человек и по 33 человека на территории Кубани и Нижегородской области.

В общей сложности число зараженных за все время пандемии увеличилось до 7 637 427 человек. За сутки заболели коронавирусом 25 110 пациентов. На лечении находятся 666 672 человек. Выздоровели на день 18 568 россиян.

В России выявили 25 219 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 16 июля.

Фото и видео: оперштаб РФ