В России выявили 25 219 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 16 июля

От ковида погибли за сутки 886 человек.

В России выявили за последние сутки 25 219 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 16 июля. Такой информацией с журналистами поделились представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число заболевших ковидом за все время пандемии увеличилось до 7 560 767 человек. Прирост количества новых пациентов составил 0,33%.

Больше всего зараженных медики регистрируют в Москве (4 032 человека), Петербурге - 2 494, Самарской области - 614 человек. Также большие показатели фиксируются в Воронежской и Нижегородской областях - 589 и 581 пациентов соответственно.

В настоящее время на лечении находятся по стране 641 165. Вылечились за сутки 17 852 россиян. Общее число выздоровевших за все время - до 6 710 574. Доля по данному показателю составляет 88,8%.

Россия не установила рекорд по летальным случаям. Выявлено 886 погибших против 887 человек, которые умерли днем ранее.

В России за сутки выявили 24 522 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 19 июля.

Фото и видео: оперштаб РФ