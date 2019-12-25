В России за сутки выявили 24 522 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 19 июля

Летальные исходы коснулись 887 пациентов.

В России за последние сутки выявили 24 522 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 19 июля. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число заболевших ковидом с начала пандемии поднялось до отметки в 7 535 548 человек. Прирост новых пациентов составил 0,33%.

При этом количество выздоровевших россиян за сутки увеличилось на 19 955 человек. Общее число вылечившихся от инфекции по стране - 6 692 722 человек. Таким образом доля таких пациентов от общее числа зараженных составила 88,8%.

За день в РФ от COVID-19 скончались по регионам 887 человек. Днем ранее этот показатель составлял 867 человек. За все время распространения инфекции скончались 208 142 пациентов. Условная летальность остается на уровне 2,76%.

В России за сутки выявили 23 888 случаев заражения коронавирусом.

Фото и видео: оперштаб России