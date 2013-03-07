Условная летальность составила 2,75%.

В России зафиксировали 852 смерти от коронавируса за сутки. Это новый максимум. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Днем ранее показатель по гибели пациентов фиксировался на отметке в 779 человек. Предыдущий антирекорд по смертям был установлен 24 сентября. Тогда медики зарегистрировали по стране 828 летальных исхода после заражения инфекцией.

В общей сложности за все время пандемии в РФ скончались от ковида 205 531 пациент. Условная летальность заболевания остается на уровне 2,75%. За последние сутки большинство зараженных скончалось в Москве (63 человека), Петербурге - 58 человек и на территории Свердловской области - 40 человек.

В России третий день подряд выявлено свыше 22 тыс. зараженных COVID.

Фото: оперштаб РФ