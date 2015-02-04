В России третий день подряд выявлено свыше 22 тыс. зараженных COVID

Показатель стал максимальным для страны с 16 августа.

В России третий день подряд выявлено свыше 22 тысяч зараженных COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по стране. Медики диагностировали заражение ковидом в 22 236 случаях за последние сутки. Этот показатель стал максимальным с 16 августа по РФ.

Большее число новых пациентов фиксируется в столичном регионе - 3 387 человек. Отметка выше 3 тысяч инфицированных удерживается в Москве с 24 сентября.

За все время пандемии вылечились от инфекции 388 961 человек. За последние сутки - 985 россиян.

Количество случаев COVID-19 в Петербурге за сутки выросло до 1874.

Фото: оперштаб РФ