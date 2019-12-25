В Минцифры раскрыли подробности инициативы.

В России задумали легализовать использование пиратских программ из-за санкций. Об этом сообщили журналисты из издания "Коммерсант". Власти страны обсуждают данную меру на фоне введения против РФ новых ограничительных мер из-за ситуации на Украине. За работу на пиратском "ПО" может быть отменена административная и уголовная ответственность, если эти программы созданы странами, которые поддерживают антироссийские санкции.

В СМИ делают отсылку к документу, получившему название "План первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления". В тексте упоминается о том, что в случае крайней необходимости пользователи смогут использовать патентированное программное обеспечение без согласия патентообладателя. Сотрудники Минцифры уточнили, что говорят не о любом ПО, а только о том, у которого на данный момент нет отечественных аналогов.

В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО. пресс-служба Минцифры.

Ведущий шоу "Мир наизнанку" сообщил о закрытии программы на "Пятнице".

Фото: Piter.tv