В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*

Подозреваемые действовали в пяти регионах страны.

Сотрудники ФСБ России задержали пятерых исламистов из запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Силовики считают, что подозреваемые собирали пожертвования, которые далее шли для боевиков, которые находятся в Сирии. Злоумышленники работали в Кабардино-Балкарии, Астраханской, Самарской, Волгоградской областях, Подмосковье.

По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. ЦОС ФСБ РФ

Подозреваемые переводили денежные средства под видом благотворительности на нужды экстремистов, которые находятся в подконтрольной местным боевикам зоне Идлиба. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантов расследования обвиняют в содействии террористической деятельности.

Напомним, что запрещенная в РФ террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* считается одной из основных радикальных исламистских группировок. Ее члены участвуют в гражданской войне в Сирии. Движение было сформировано в 2017 году на базе террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), также запрещенной в России.

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Фото: Piter.tv