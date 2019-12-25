В России за сутки зафиксировано сразу 6 новых случаев заражения коронавирусом

Все новые случаи "привезены" из Италии.

За последние сутки в России зафиксировали сразу 6 случаев заражения коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщает, что в России за последние сутки выявлено 6 новых заболевших коронавирусом. Пять человек находятся в Москве, один в Нижнем Новгороде. Все шестеро посещали Италию в последние две недели.

Заболевшие изолированы в специальные боксы. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведется работа по помещению этих людей под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Сегодня ранее: Ксения Собчак считает, что масштабы заболеваемости коронавирусом в России сильно занижены.

Фото и видео: Piter.TV