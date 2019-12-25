Вирус обнаружен в 84 регионах России.

В России за сутки зафиксировано 5 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев заражения обнаружено в Москве – 620 человек. На втором месте по числу зараженных идет северная столица – 192 новых пациента. На третьей строчке находится Подмосковье – 167 граждан. По информации оперштаба, в Москве зафиксировано минимальное за две недели количество новых заразившихся.

За все время в России скончались 17 820 граждан, выздоровели – 840 949 пациентов. За последние сутки умер 61 человек, выписали – 2823 россиянина. Всего в стране выявлено 1 025 505 случаев коронавируса.

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